Kean via dalla Juve, ora serve un attaccante: i nomi in lista. Voci su McKennie

Un giovane affamato per Motta

Il suo ingaggio non esattamente basso, circa tre milioni di euro, non rappresenta un fluidificante nelle trattative e infatti il club transalpino rossonero lo apprezza ma è perplesso per lo stipendio. In realtà per Milik potrebbero aprirsi altre strade cammin facendo: ricordiamo che in realtà il mercato apre ufficialmente i battenti lunedì primo luglio. Anche per questa ragione ecco che la Juventus si sta muovendo a 360 gradi per setacciare il mercato. Come si è già avuto modo di scrivere, il profilo che interessa i bianconeri deve essere in linea con ciò che serve al prossimo tecnico italo-brasiliano. Sia dal punto di vista tecnico-tattico che caratteriale. Serve dunque un attaccante giovane, affamato, che abbia nelle proprie corde non soltanto il fiuto per il gol ma anche la propensione a pressare per cercare di rubare palla al difensore che sta impostando. Nel Bologna Zirkzee correva come un matto anche senza palla come potete leggere in maniera più analitica nell’articolo a fianco.