Lecce colpo Faticanti: preso a titolo definitivo dalla Roma

Questa la nota della società: "L' U.S. Lecce comunica di aver acquisito,, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomodall'A.S. Roma. Il centrocampista romano classe 2004, che ha già sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano e presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, ha scelto il numero di maglia 23 ed ha sottoscritto un accordo della durata di cinque anni". Il centrocampista si va ad aggiungere in una rosa in cui il talento è valorizzato, come quello di Almqvist. Nel 4-3-3 di D'Aversa potrebbe giocare sia dasia da. Una grande occasione per mettersi in mostra.