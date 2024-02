Da Vlahovic a Dorgu: Corvino ne piazza un altro

Si chiama Patrick Dorgu l’ultima Corvinata. Pantaleo l’ha fatto di nuovo. E anche stavolta ci ha azzeccato. D’altronde il suo modus operandi è semplice: scova in giro per il mondo illustri sconosciuti e li porta a prezzi di saldo in Italia, dove poi esplodono e diventano affari multimilionari per le casse del club in cui lavora. Per informazioni chiedere a Fiorentina, Bologna e Lecce che hanno beneficiato e ancora si godono i frutti della sua semina. Detto così sembrerebbe pure facile, ma dietro certe intuizioni di mercato ci sono, in realtà, fiuto e competenza che si sommano alle centinaia di partite guardate ogni anno. Passione e attenzione che si coniugano alla perfezione. Con Dorgu che va ad aggiungersi a un elenco ormai vastissimo.