Bild: "Bayern Monaco su Mazraoui e Dumfries"

Il Bayern Monaco starebbe cercando un terzino destro di spinta per la prossima stagione e, secondo la Bild , avrebbe messo sott'occhio il giocatore dell' Inter Denzel Dumfries e il laterale dell' Ajax Noussair Mazraoui . Per quanto riguarda il nerazzurro, le sue buone prestazioni non sarebbero passate inosservate in Baviera e il club tedesco potrebbe mettere sul piatto 30 milioni di euro per acquistarlo. Dal canto suo, l' Inter - che ne ha sborsati 15 per strapparlo al Psv Eindhoven per rimpiazzare il partente Hakimi - ne chiederebbe almeno 50 .

Mazraoui è in scadenza di contratto

Per quanto riguarda Mazraoui, per il marocchino la situazione sarebbe più semplice in quanto è in scadenza di contratto con l'Ajax e non vorrebbe rinnovare. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse del Milan oltre che quello del Barcellona, che comunque sembrerebbe essere in vantaggio. Raiola, agente del terzino, avrebbe posto come condizione per lo sbarco in Catalogna di Erling Haaland l'arrivo a Barcellona anche del laterale del Marocco.