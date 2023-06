Il Milan prepara l'assalto a Tielemans: la strategia

Il Milan che verrà: Moncada, il mercato, gli algoritmi e non solo...

Milan, gli altri obiettivi

Tra l’altro, se il Milan dovesse chiudere per Kamada, verrebbe difficile pensare che possa affondare anche per Ruben Loftus-Cheek, perché il secondo slot da extracomunitario dovrebbe essere riservato per un giocatore offensivo. Con il Chelsea, che detiene il cartellino di Loftus-Cheek, Furlani approfondirà anche la situazione di Christian Pulisic, che va a scadenza nel 2024 ed è stato inserito nella lista dei giocatori cedibili da parte dei Blues, che hanno diversi esuberi che fanno gola a molte società europee. D’altronde, dovendo agire in un regime di auto sostentamento e senza introiti di spessore dallo stadio, il Milan dovrà agire sempre di più su questa strada. Tornando ai parametri zero, i rossoneri si sono inseriti in maniera importante anche per Evan N’Dicka, anche lui in uscita dall’Eintracht Francoforte come Kamada, ma la Roma nelle ultime ore è passata al contrattacco e avrebbe già preparato la bozza del contratto da sottoporre agli agenti di N’Dicka. Per il reparto offensivo, invece, il focus è su Marcus Thuram. Il figlio di Lilian è in scadenza con il Borussia Monchenglabach ed è nel mirino del Paris Saint- Germain anche se il Milan gli offre la maglia da titolare, con Giroud prima alternativa. Capitolo uscite. Brahim Diaz martedì sarà presentato dal Real Madrid mentre Yacine Adli è sicuro di andare via. Da capire se in Italia o all’estero, ma l’ex Bordeaux è sulla lista dei vendibili insieme a Divock Origi (Che ha estimatori in Premier League e in Turchia) e ad Ante Rebic, la cui permanenza al Milan è giunta ai titoli di coda. E anche De Ketelaere è tra i giocatori vendibili.

Milan, quei comunicati su Maldini e Massara fanno ancora più male