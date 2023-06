Il Milan pensa a Traoré, Pulisic pista calda ma serve lo sconto

Loftus-Cheek, che non era impegnato con la nazionale inglese nelle partite internazionali delle scorse settimane, sarà presente il prossimo 10 luglio a Milanello all’inizio degli allenamenti e avrà così il suo primo impatto con il pubblico rossonero.

Milan e Christian Pulisic

Sistemata la quesitone Loftus-Cheek, Milan e Chelsea continueranno a discutere in merito a Christian Pulisic. L’esterno americano, di passaporto croato e quindi comunitario, vuole tornare a giocare con continuità e ha aperto alla pista rossonera. Vanno assottigliate le differenze tra i due club visto che il Chelsea parte da 25 milioni, mentre il Milan punta a non andare oltre i 20 milioni anche perché Pulisic ha solo un anno di contratto, visto che l’attuale vincolo con i blues va a scadenza il 30 giugno 2024. Dalla Spagna proseguono le indiscrezioni su Samuel Chukwueze del Villarreal, che però è extra comunitario e una virata su di lui comporterebbe un’eventualità ad oggi non pronosticabile, ovvero che i rossoneri mollino Daichi Kamada. In attesa di sviluppi, oggi Furlani e Moncada incontreranno Fali Ramadani, agente di Luka Romero. Il classe 2004, che non ha rinnovato il contratto con la Lazio, è stato valutato come un profilo interessante e che Stefano Pioli potrà valutare durante la preparazione estiva per poi - eventualmente - capire se potrà essere utile in prima squadra o se, invece, si potrà optare per un prestito formativo. A Luka Romero si intrecciano altri giocatori attualmente nella rosa milanista, in primis Ante Rebic. Il croato è un compagno di scuderia di Romero, visto che è assistito da Ramadani e a quest’ultimo verrà dato ufficialmente mandato di trovare una nuova squadra al suo assistito, che non rientra più nei piani tecnici di Pioli.