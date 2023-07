Milan, mossa mercato per Singo: proposto Messias al Toro

TORINO - Al Milan torna a piacere Singo e i rossoneri per l’ivoriano propongono Messias . Non si può parlare di un possibile scambio, visto il differente peso del cartellino dell’esterno destro e del trequartista, ma sull’asse granata-rossonero si potrebbe concretizzare un via-vai tra i due giocatori. Di età molto differente, visto che l’ivoriano ha 22 anni e il brasiliano 32, ma con una situazione contrattuale identica. Entrambi, infatti, andranno a scadenza nel 2024.



Chiaro, però, che i dieci anni di differenza portino a una corposa distanza nelle valutazioni. Per il prodotto del settore giovanile granata il club parte da una richiesta di 15 milioni: dovesse arrivare un’offerta in grado di pareggiare la richiesta, magari da un campionato più ricco rispetto a quello italiano come quello inglese, Cairo e Vagnati ne sarebbero ben contenti. E a ciò si lega il gradimento manifestato da Singo di fronte alla possibilità di giocare la prossima edizione della Premier League. Detto questo, se invece Singo dovesse rimanere in Italia, quindi all’interno di un mercato più povero, la dirigenza granata andrebbe a ridurre le pretese, scendendo attorno ai 12 milioni. In tal senso, dopo la manifestazione di interesse da parte della Juve, sull’ivoriano si è riproposto il Milan, che già aveva seguito il calciatore in passato.

Milan, la situazione esterni

I rossoneri a destra hanno Calabria e Florenzi, e all’occorrenza sulla corsia possono dirottare Kalulu. Quest’ultimo è però in rosa quale centrale, mentre Florenzi può alzare il raggio d’azione e, comunque, andando per i 33 anni il Milan è entrato nell’ottica di reperire un suo sostituto. Che potrebbe appunto essere Singo, tanto giovane quanto già esperto, ad alti livelli. Con la prima squadra granata ha disputato 108 gare in quattro stagioni (così distribuite: 98 in Serie A con 7 gol e 9 assist, 7 in Coppa Italia con un assist e 3 in Europa, nel 2019-20 quando il Toro si arrese al Wolverhampton nel doppio confronto che escluse la squadra di Mazzarri dai gironi dell’Europa League). Prove alle quali vanno aggiunte le 4 disputate con la nazionale della Costa d’Avorio.