Milan, Morata costa e Scamacca dubita: carta Galliani?

Il Milan sta lavorando alacremente - da giorni - su quattro profili (Pulisic in primis, quindi Reijnders, Chukwueze e Musah), ma sullo sfondo, neanche tanto, rimane un grande obiettivo da centrare: la punta che possa affiancare Giroud . Doveva essere Marcus Thuram , poi è andata com’è andata e il Milan, una volta concretizzatasi la ricca cessione di Tonali , ha spostato il mirino su altri ruoli, rinviando l’investimento per l’attacco. Che però rimane un target importante da centrare, perché nell’ultima stagione si è visto come il solo Giroud, all’alba dei 37 anni, non possa essere l’unico riferimento offensivo.

Origi e Rebic hanno deluso e sono sul mercato. Non sarà semplice cederli - il belga per esempio non vorrebbe andare via -, ma un altro “9” servirà. E qui inizia un bel rebus, con diversi profili sul taccuino di Furlani e Moncada, ma anche squadre, come la Roma, interessate agli stessi obiettivi.

Mercato Milan, i nomi per l'attacco

Due in questo caso i nomi: Morata e Scamacca. Con un curioso ritornello degno di un tormentone estivo: il Milan, per una questione di età, vorrebbe Scamacca che si è però promesso alla Roma che sogna Morata che punta però alla Champions, quindi al Milan. Il tutto considerando i prezzi alti delle due operazioni, di ingaggio per quanto concerne lo spagnolo, di cartellino per l’azzurro. Per questi motivi, al momento, non è da escludere che il Milan possa sì lavorare su Morata e Scamacca, ma sottotraccia individuare e acquistare un altro attaccante, quello che ai tempi di Adriano Galliani avrebbe preso l’etichetta di “Mister X”.