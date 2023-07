Chukwueze è atterrato: ora le visite, poi la firma con il Milan

Ora anche Chukwueze è pronto a mettere nero su bianco. L'ala classe 1999 arriva dal Villarreal. Andrà a coprire una posizione di campo che era scoperta, largo sulla destra. Con la sua velocità e i suoi dribbling completerà la trequarti.

Chukwueze atterrato a Milano: ora le visite, poi la firma

Samuel Chukwueze è atterrato a Milano per sostenere le visite mediche per diventare ufficialmente un giocatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il Villarreal sulla base di 20 milioni di euro e 8 di bonus. Per il nigeriano è pronto un contratto quinquennale da poco meno di 4 milioni a stagione fino a giugno 2028. L'attaccante, però, non prenderà parte al ritiro negli Stati Uniti. Il motivo? Tempistiche troppo lunghe per completare l'iter burocratico legato ai visti per permessi di lavoro. Quindi lavorerà in Italia e si aggregherà al resto della squadra dopo il loro rientro dagli Usa.