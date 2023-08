Milan, Pioli severo: cancella il 10! Nuovo modulo e nuova filosofia

Non hanno avuto a disposizione nemmeno l’esame di riparazione. I voti in pagella, per qualcuno da debito per altri meglio, sono stati variabili, ma alla fine della stagione nel listone dei giocatori milanisti alla voce trequartista stava scritto con la matita rossa: bocciato.

Bocciato nel significato classico del termine, con qualunque dei suoi interpreti. Il professor Pioli è stato molto severo, ma nell’ora del giudizio non ha risparmiato nessuno. Brahim Diaz: non riscattato e tornato al Real Madrid, con l’obiettivo di ritagliarsi spazio. Adli: fuori dal progetto, se mai ci è riuscito a entrare con tutti e due i piedi, e pronto a cercare fortuna altrove - potrebbe essere una soluzione valida quella della Salernitana. De Ketelaere: idem come sopra, o quasi. Il belga dovrebbe passare presto dalle parti della barriera di Milano Est in uscita dal capoluogo lombardo col navigatore dell’auto impostato per cercare l’entrata del centro sportivo di Zingonia. Il passaggio del giocatore all’Atalanta è infatti sempre più vicino, con i due club che hanno trovato l’accordo e aspettano solo il sì del giocatore (che dovrebbe arrivare a breve). De Ketelaere verso Bergamo Dopo una sola stagione, l’acquisto più importante dell’estate 2022 saluterà i rossoneri, che dovrebbero ottenere 3 milioni per il prestito oneroso più altri 23 se arriverà il riscatto da parte dei bergamaschi. Al Milan, l’ex Club Bruges non ha inciso come ci si attendeva e vista anche la svolta tattica impressa al progetto non sembra proprio che ci sarà più spazio per cercare di recuperare il giocatore. Bennacer, che pure lui ha ricoperto il ruolo da trequartista nella stagione passata nel 4-2-3- 1 con Krunic e Tonali dietro, è l’unico che si è salvato. Ma solo perché quello non è il suo ruolo naturale. L’algerino in questo momento è infortunato. Quando rientrerà agli ordini del tecnico (a fi ne 2023), troverà un Milan diverso. Un Milan schierato con un bel 4-3-3, il modulo che è stato il grande piano regolatore sul quale è stata costruita la nuova squadra che sta nascendo.

Pioli, un nuovo modulo per il Milan Non a caso tutti i nuovi acquisti arrivati dal mercato sembrano fatti apposta per inserirsi in un Milan improntato così. E anche se il 4-2-3-1 non dovesse ricevere un tanti saluti e a mai più, all’atto pratico la posizione che fu del trequartista non sarà più ricoperta da quel tipo di giocatore. Dietro alle punte ci sarà o un giocatore simile per caratteristiche a Kessié, l’uomo che nella stagione dello scudetto ha saputo fare la differenza una volta spostato su quella mattonella. Un simil Kessié il Milan adesso non ce l’ha, ma basterebbe un giocatore con doti da centrocampista puro per svolgere bene il compito e di quelli, in rosa, ce ne sono. Non solo: tra i nuovi arrivati in quella posizione non può che rappresentare una succosa opzione da utilizzare anche Pulisic. Giocatore squisitamente più offensivo rispetto a un trequartista classico, ma proprio per questo più accattivante nell’idea di Pioli del Milan che sta per arrivare.

