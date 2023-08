Kessié, addio Barcellona e ciao Juve: "Visite e firma con l'Al Ahli"

I bianconeri, con Giuntoli, stanno lavorando per inserire un nuovo centrocampista nella rosa di Massimiliano Allegri, anche se prima dovranno far cassa con la cessione di Zakaria (il West Ham è interessato a lui). L'ivoriano ex Milan è stato messo fuori dal progetto da Xavi proprio nel momento in cui la Juve stava provando l'assalto c'è stato l'inserimento prepotente dell'Al Ahli e in Spagna hanno dato ulteriori sviluppi della trattativa.

Kessié-Al Ahli, punto della trattativa

In questi giorni il club saudita ha accelerato per portare Kessié in Arabia Saudita, dopo i vari no di Amrabat (secondo i quotidiani francesi), e ha trovato il consenso dello stesso centrocampista. L'ivoriano, secondo quanto riportato da Sport in Spagna, avrebbe già effettuato le visite mediche a Parigi e avrebbe accettato la proposta da circa 20 milioni a stagione messa sul piatto dall'Al Ahli per il suo contratto fino al 2026, mentre al Barcellona andranno 15 milioni per il cartellino.

Il futuro di Kessié è sempre più dirottato verso la Saudi Pro League dove potrebbe raggiungere Mahrez, Saint-Maximin e Firmino nella squadra saudita. Il prepotente inserimento degli arabi nel mercato sta spiazzando le idee e gli obiettivi dei vari club in Europa. Dopo Milinkovic Savic la Juventus è costretta ad abbandonare la pista per l'ivoriano, destinato a trasferisi in Arabia.