Pellegrino, nuovo rinforzo per la difesa Milan: è il mancino che mancava

Lunedì sera, mentre i nuovi compagni erano a Bologna per cogliere la prima vittoria in campionato della stagione, Marco Pellegrino arrivava a Milano. Ieri ha completato l’iter per diventare a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Visite mediche in mattinata, prime foto coi tifosi e poi via verso Casa Milan , dove è arrivato a pomeriggio inoltrato per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2028.

Poco dopo le 20 è arrivata anche l’ufficializzazione da parte del club rossonero del nuovo acquisto, con il comunicato di rito apparso sul sito. Pellegrino indosserà la maglia numero 31, in passato vestita anche da un difensore di successo come Stam. Un’operazione, quella di Pellegrino, che per certi versi ricorda quella fatta la scorsa estate con Thiaw. Tutti e due sono arrivati al Milan a 21 anni, con la fama di essere giovani di grande qualità ma ancora tutto da dimostrare. Thiaw in una stagione è riuscito a imporsi come uno dei giovani di maggiore proiezione tra quelli rossoneri. Per Pellegrino il programma sembra essere il medesimo: crescere con calma e senza pressioni per poi trovare un posto in squadra dove possa valorizzare le sue caratteristiche.

Milan, il mercato in uscita

Di certo, in quanto difensore mancino, già gode di una caratteristica che agli occhi di Pioli lo rende prezioso (tutti gli altri centrali in rosa sono destri). Poi starà a lui argentino mantenere le premesse iniziali. Con l’arrivo di Pellegrino restano vive in casa rossonera ancora le piste che puntano verso l’uscita di alcuni giocatori. Primo fra tutti Ballo-Touré per il quale ancora si sta trattando con il Werder Brema.

Se il trasferimento andasse a buon fine, allora il Milan si lancerà alla ricerca di un sostituto. Il primo nome individuato

resta quello di Calafiori del Basilea (Bologna permettendo), ma non è da dare per definitivamente chiusa la pista Ruggeri. Anche se Gasperini ha utilizzato il giocatore dal primo minuto nella gara che l’Atalanta ha vinto contro il Sassuolo, segno che difficilmente vorrà privarsi del ragazzo. Sempre in difesa, il Milan cerca una destinazione per Caldara, che non rientra nei piani del club. In uscita c’è pure Saelemaekers. Il belga ha raccolto l’interesse di alcune squadre in Europa (Betis e Marsiglia le più attente), ma non c’è un’offerta concreta. Dovrebbe essere congelata la posizione di Adli, in questo momento riserva nella posizione di Krunic. Adli, almeno fino al ritorno di Bennacer dall’infortunio, dovrebbe rimanere a Milano: a gennaio si vedrà.