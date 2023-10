Miranda al Milan come vice Theo Hernandez: è considerato il profilo ideale

Seppur sia ancora lontana, la finestra di mercato di gennaio inizia ad aleggiare nei pensieri dei dirigenti delle squadre che guardano a quel periodo come il momento in cui porre rimedio o migliorare la rosa costruita in estate. In casa Milan , ad oggi, non c’è grande fretta d’intervenire in ruoli particolari, quanto più la necessità di completare ulteriormente la squadra di Pioli nella batteria dei terzini sinistri. Dopo aver seguito Calafiori , la dirigenza e il coach rossonero hanno deciso di puntare su Alessandro Florenzi come backup di Theo Hernandez , con Pierre Kalulu considerato la prima alternativa a Davide Calabria a destra.

Mercato Milan, occhi su Miranda

Ma sulle scrivanie del quarto piano c’è un nome cerchiato in rosso che potrebbe tornare in auge a gennaio ovvero quello di Juan Miranda del Betis Siviglia. Già sondato in estate, il laterale andaluso è considerato il profilo ideale per poter permettere a Theo di tirare il fiato senza dover adattare un giocatore di piede destro sulla corsia mancina - come avverrà domenica contro la Juventus stante la squalifica del terzino francese - e i suoi progressi sono costantemente monitorati dagli uomini mercato milanisti. Miranda ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e le trattative per il prolungamento non stanno progredendo. Questo pone il Betis nella scomoda posizione di dover vendere il giocatore a gennaio ad un prezzo equo se non vorrà perderlo a parametro zero da febbraio, visto che in caso di non rinnovo, il giocatore potrà firmare un accordo con un altro club senza che il Betis possa fare nulla. Miranda rappresenterebbe, per caratteristiche fisiche e tecniche, il vice Theo Hernandez ideale.

I rapporti tra i club sono buoni, in estate c’era stato anche un abbozzo di trattativa per il passaggio di Alexis Saelemaekers in bianco-verde, ma non se ne fece nulla ma questo non vuol dire che le due dirigenze non possano ritrovarsi nuovamente attorno a un tavolo per parlare di Miranda. Se il Milan dovesse decidere di affondare seriamente il colpo già a gennaio, allora li si aprirebbe l’ipotesi di una partenza in prestito di Davide Bartesaghi, anche se questo scenario non è proprio scontato. Anzi. A Milanello sono contenti della crescita costante che il classe 2005 sta mostrando in ogni allenamento e seppur non sia ancora pronto a giocare da titolare, è tenuto in valida considerazione da Pioli.