Mercato Milan, Moncada punta Esteve per la difesa

Due mesi di stop per Pellegrino, addirittura quattro per Kalulu. Infortuni che permettono al giovane Simic di essere aggregato alla prima squadra, ma che porteranno inevitabilmente il Milan a tornare sul mercato nel reparto arretrato nella finestra invernale. Se infatti oggi deve essere escluso l’arrivo di uno svincolato, i rossoneri sono già adesso al lavoro per cogliere un’eventuale opportunità che la finestra di gennaio potrà fornire.

Così, tra il lavoro degli algoritmi e quello incessante di Moncada, che continua a girare l’Europa e a vedere gare su gare dopo le segnalazioni ricevute, torna in auge il profilo di Maxime Estève, centrale classe 2002 del Montpellier. Il cartellino del giovane, già sul taccuino del Diavolo dalla scorsa estate, aveva un valore di circa 5-7 milioni di euro. Oggi però il ragazzo sta giocando poco – solo due presenze e 170 minuti totali sul verde -, normale quindi che possa eventualmente arrivare a cifre inferiori e magari anche con una formula vantaggiosa. Particolare non da poco, che anzi, foraggia maggiormente la sua candidatura.

Milan, mercato tra presente e futuro

Di fatto il Milan è alla ricerca di un calciatore su cui puntare, per il presente e per il futuro, non particolarmente costoso, che possa essere valorizzato per le proprie capacità e tramite lo scouting rossonero. Una sorta di profilo alla Kalulu, che era stato prelevato per 500 mila euro dal Lione B, senza che il difensore avesse mai esordito con la prima squadra. Allora l’intuizione di Moncada portò uno sconosciuto ai più a Milano. Con Pierre che in poco tempo è poi diventato un elemento prezioso della rosa di Pioli e che oggi verrebbe tranquillamente ceduto per almeno 30-35 milioni di euro (chiedere al Bayern Monaco per conferma).