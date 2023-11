"Messi al Milan, ci abbiamo provato": Maldini e il retroscena di mercato

Maldini, il retroscena su Messi-Milan

Ospite al PoretCast di Giacomo Poretti, storico membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Maldini ha rivelato di aver provato a portare Lionel Messi al Milan. Questo l'aneddoto: "Abbiamo tentato di portare Messi al Milan per dieci giorni, poi capimmo che non era possibile. Ormai è tardi, ma un calciatore come lui è uno spettacolo: quando leggevo della possibilità che andasse all'Inter avevo paura". Sono tanti i temi toccati da Maldini, ad esempio il fatto di aver trascorso l'intera carriera al Milan: "È una cosa abbastanza rara. Quando giocavo non c'era la tendenza ad andare all'estero, poi sono stato fortunato ad aver trovato una squadra ed un presidente che avevano i miei stessi obiettivi. Da dirigente la storia è molto diversa: da calciatore determini il risultato, quando sei in società lo subisci. Io mi agitavo, mentre Ricky Massara soffriva in silenzio. Se devo dire cosa mi manca della vita da calciatore, dico lo spogliatoio, oltre al misto tra emozione e paura prima delle grandi sfide. La cosa più bella degli anni da dirigente, invece, sono i rapporti personali: il rapporto che si crea coi calciatori è la cosa più bella che ti resta, anche più dei trofei. Leao arrivò dal Lille, aveva talento ma doveva ancora dimostrare. Lui è bravo che faccia calcio, il cantante o il modello. Mi chiese di far uscire il disco due giorni prima di una partita, gli risposi che non era un problema ma al sabato avrebbe dovuto segnare due gol: non segnò, ma fece assist". Infine Giacomo, noto tifoso nerazzurro, ha chiesto a Maldini un pronostico sullo Scudetto: "Chi vincerà tra Inter, Juventus e Milan? Complimenti, avete già vinto voi... (ride, ndr)".