Milan, Krunic saluta. E sul mercato si cerca un difensore: tutti i nomi

MILANO - In attesa di capire quale sarà il difensore che andrà a rimpolpare il reparto arretrato di Stefano Pioli, il Milan - dopo aver stoppato le trattative per il 18enne serbo Popovic -, sta per dire addio a Rade Krunic . Nella serata amara di Coppa Italia, il club rossonero ha trovato l’intesa con il Fenerbahce che già in estate aveva provato, invano, a strappare il centrocampista bosniaco al Diavolo. Questa volta l’affondo è andato a buon fine, con un accordo da ratificare sulla base di 5 milioni più bonus, mentre il giocatore andrà a guadagnarne 3 (a Milano ne percepiva 1.5). La partenza di Krunic, unita all’assenza di Bennacer in Coppa d’Africa - tornerà al massimo il 12 febbraio se l’Algeria arriverà in finale - e il brutto infortunio di Pobega, potrebbero spingere il Milan a cercare un centrocampista? Al momento da Casa Milan filtra un no, anche perché il club ha appena acquistato il jolly Terracciano , utilizzabile pure a centrocampo, così come Florenzi. Detto ciò, non è da escludere che, nel caso in cui si creino delle opportunità, il Milan non le colga.

Mercato Milan: si lavora per il colpo in difesa

Di sicuro oggi Furlani, Moncada e D’Ottavio sono al lavoro per la difesa. Il sogno, maturato nelle ultime settimane quando si è deciso di rinviare all’estate il colpo in attacco, è Buongiorno del Torino, ma ieri il presidente Cairo a Radio Rai ha chiuso la porta nettamente: «Il Milan i soldi li ha, non se ne parla, punto». Buongiorno è mancino, come tanti altri profili cercati. Rimane nel mirino il 24enne Brassier del Brest, ma i francesi continuano a chiedere 12 milioni, troppi per il Milan che non vorrebbe spingersi oltre i 7-8. In Argentina parlano di un interesse per Facundo Medina del Lens, ma non ci sono conferme, oltre a un prezzo - 18-20 milioni - ritenuto al momento alto. Fra le alternative, Moncada sta valutando pure un suo vecchio pallino, Tanguy Nianzou Kouassi del Siviglia. Classe 2002, il francese era stato cercato nella primavera del 2020 quando era in scadenza di contratto col Psg. Alla fine scelse il Bayern che, nell’estate 2022, l’ha poi ceduto al Siviglia per 16 milioni. Discreta la prima stagione, meno questa dove, complice un paio di infortuni muscolari, Nianzou ha collezionato solo 7 presenze, 2 da titolare. Il centrale continua a piacere, anche se destro ma, viste la situazione in difesa e le difficoltà ad arrivare ad altri obiettivi, la ricerca si è ormai allargata.