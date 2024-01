Terracciano ufficiale, il Milan corre ai ripari: dove giocherà con Pioli

Secono innesto in questo mercato invernale per il Milan. Dopo il ritorno dal prestito di Gabbia, per Stefano Pioli ecco Filippo Terracciano dal Verona. L'esterno ha colpito i rossoneri in queste due stagioni in Serie A e hanno deciso di portarlo in rossonero. Un giocatore interessante dotato di un'ottima duttilità visto che può ricoprire diversi ruoli, come ha confermato Moncada prima della gara contro l'Empoli: da esterno a mezzala o anche terzino di una difesa a quattro, quest'ultimo è il ruolo che ricoprirà con ogni probabilità al Milan. Il suo agente, Andrea D'Amico, ha parlato di lui dopo esser stato a Casa Milan e in pochi giorni ha trovato l'accordo sul contratto per formalizzare e chiudere l'affare con il Verona. Il ragazzo è arrivato a Milano nella giornata di domenica e questa mattina ha svolto le visite mediche alla Clinica La Madonnina. Nel pomeriggio ha apposto la firma sul contratto e ora il Milan ha ufficializzato l'arrivo con un comunicato.