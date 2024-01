Chalobah con l'aiutino Chelsea? Milan, prosegue la caccia al centrale

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Clement Lenglet , anche se per il francese del Barcellona, ma in prestito all’Aston Villa , sarà necessario non solo l’accordo con i catalani per l’ingaggio (guadagna 6 milioni all’anno e il 75% è attualmente a carico degli inglesi), ma anche che l’Aston Villa sia concorde nel lasciarlo andare visto che, anche ieri, ha giocato titolare nello 0-0 in casa dell’Everton.

I difensori nel mirino, Bennacer e la clausola di Jovic

Gli altri due nomi segnati sono quelli di Trevor Chalobah del Chelsea e Lilian Brassier del Brest. Sul primo, il Milan potrebbe ragionare con i blues per un prestito oneroso con diritto di riscatto, soluzione che invece non è gradita al Brest per Brassier. Jakub Kiwior dell’Arsenal, che il Milan aveva sondato all’inizio del mese, ieri è entrato in campo nel 5-0 dei Gunners contro il Crystal Palace al posto di Gabriel, uscito per un problemino fisico. L’Arsenal, però, non sembra molto aperto alla soluzione del prestito. Pioli ha anche ammesso che non disdegnerebbe l’innesto di un centrocampista, ma dipenderà dalle occasioni. Intanto ieri Ismael Bennacer è andato in tribuna nel 2-2 tra Algeria e Burkina Faso a causa di un problema all’adduttore rimediato nell’allenamento di rifinitura. Lo staff medico rossonero si è attivato subito con quello della nazionale algerina per capire le condizioni di Bennacer che non sembrano comunque preoccupanti. Romero, nelle prossime ore, volerà in Spagna per firmare con l’Almeria. Il Milan, infine, sta valutando la possibilità di attivare la clausola d’estensione del contratto di Jovic per altri tre anni.