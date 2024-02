Milan-Zirkzee avanti tutta: al Bayern Maignan o Theo Hernandez

MILANO - Volete Maignan o Theo Hernandez ? Dateci Zirkzee e soldi. Una provocazione? Forse, ma chissà che le trame del mercato non regalino fra qualche mese un intrigo sull'asse Milano-Monaco di Baviera . Ad agosto 2023 sono state Inter e Bayern a trattare, con lo sbarco in nerazzurro di Sommer e Pavard, ma la prossima estate potrebbe essere il Milan a sedersi al tavolo con i dirigenti tedeschi. Come noto, il Bayern da tempo ha messo gli occhi su due dei tre big della rosa rossonera, ovvero Mike Maignan e Theo Hernandez (il terzo, Rafa Leabo è corteggiato ad altre latitudini, francesi e inglesi). Il Bayern infatti è alla ricerca di un erede di Manuel Neuer, tornato a giocare con buona continuità in quest’annata dopo i problemi fisici del 2023, ma che a marzo compirà 38 anni . Il capitano ha ancora un anno di contratto, però l’idea del campioni di Germania è di prendere fin da subito un nuovo titolare e Maignan, già dalla scorsa primavera, è un nome scritto sui taccuini dei dirigenti bavaresi. Così come quello di Theo Hernandez, soprattutto ora che il Real Madrid ha messo gli occhi - e qualcosa di più - su Alphonso Davies. Il Milan, come dimostra la cessione di Tonali al Newcastle, ha tolto il cartello "incedibili" dai propri giocatori, ma le valutazioni per i propri big non sono banali. I due nazionali francesi, infatti, vengono ritenuti giustamente cardini imprescindibili della squadra del presente e del futuro e per lasciarli eventualmente partire, il Milan si aspetta di ottenere una cifra che oscilla fra gli 80 e i 100 milioni. Soldi che il Bayern ha, vedi i 100 milioni più 20 di bonus investiti l'estate scorsa per prendere Harry Kane.

L'operazione Zirkzee

Chiaramente il Milan non cederà entrambi, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta per Maignan o Theo Hernadez, sarebbe difficile non sedersi per lo meno a parlarne. Anche perché, soprattutto col portiere, il club rossonero da mesi è in trattative per un rinnovo di contratto non semplice, con l'entourage di "Magic Mike" che vorrebbe un ingaggio simile se non superiore a quello ottenuto da Leao al termine della scorsa annata (7 milioni). E sulla stessa linea si muoverà l'agente di Theo Hernandez. Dunque, a fronte di un'offerta "indecente" il Milan non dirà a prescindere di no. C'è però un "ma", perché il Bayern ha un jolly che potrebbe aiutare la trattativa, ovvero Joshua Zirkzee, l'obiettivo principale di Furlani, Moncada e D'Ottavio per il ruolo di centravanti per il Milan '24-25. L'olandese è di proprietà del Bologna, però il Bayern ha una clausola per riacquistarlo a 40 milioni. Cifra "bassa", visto che il Bologna chiederà sicuramente di più in estate per farlo partire (almeno 60). Dunque il Milan potrebbe trovarsi nella situazione di fare una controproposta al Bayern: volete uno dei nostri due assi? Dateci Zirkzee e soldi. Quanti? Chiaramente molto passerà dal finale di stagione del centravanti del Bologna, già oggi rivelazione del campionato. Per assurdo, comunque, al Milan potrebbe convenire trattare col Bayern, perché di certo se i tedeschi non eserciteranno l'opzione in proprio favore, il Bologna darà il via all'asta e il cartellino di Zirkzee potrebbe anche superare i 60 milioni ipotizzati oggi, 28 febbraio 2024 (col Bayern che riceverà il 50% dell'incasso).