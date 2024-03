Milan, il Real offre Arda Guler: c'è il sì a una condizione

MILANO - A volte ritornano. Dalla Spagna, precisamente “Marca”, quotidiano ben informato sulle vicende di casa Real Madrid, hanno rilanciato l’idea del club allenato da Carlo Ancelotti sul futuro della stellina turca Arda Guler, strappato in estate a una folta concorrenza - fra cui anche il Milan -, ma reduce da una stagione assai tormentata, condizionata da infortuni che hanno costretto l’ex Fenerbahçe a disputare finora 92 minuti distribuiti in cinque apparizioni fra Liga e coppe spagnole. Il Real, considerando che la prossima stagione potrà contare in attacco, oltre ai già noti, anche su un certo Mbappé e il giovane fenomeno brasiliano Endrick, non vuole ovviamente disperdere l’investimento di 20 milioni fatto sul classe 2005, stellina della nazionale turca di Vincenzo Montella. Per questo la società di Florentino Perez pensa a un prestito per Guler e fra i club contattati c’è anche il Milan che fra il 2020 e il 2023 ha sicuramente valorizzato Brahim Diaz, mandato proprio in prestito dal Real e capace, oltreché di vincere lo scudetto da protagonista, di mettere insieme in tre stagioni ben 124 partite con 18 gol.

Milan, +8 rispetto a un anno fa. Così Pioli ha risposto a Cardinale Arda Guler-Milan, operazione alla Brahim Diaz Il Milan, quindi, dal punto di vista del Real, sarebbe la soluzione ideale per Guler, anche perché i dirigenti rossoneri la scorsa estate hanno valutato a lungo se trattare l’acquisto del giovane turco, salvo poi decidere di virare altrove le proprie attenzioni. Proprio il fattore Brahim Diaz, però, rappresenta la chiave di questa possibile trattativa, da una parta e dell’altra. Il Real Madrid ovviamente vede i benefici di quanto fatto dal folletto di Malaga a Milano nel suo buonissimo rendimento in questa stagione, con 8 reti e 4 assist in 31 presenze, 17 delle quali subentrando dalla panchina. Il Milan, invece, non intende nuovamente lavorare per altri. Perché è vero che in estate la nuova direzione sportiva formata da Furlani-Moncada-D’Ottavio ha tagliato tutti i trequartisti in rosa (vedi De Ketelaere, ma pure Messias), però se anche avesse voluto confermare Brahim Diaz investendo 22 milioni, il Real avrebbe riportato a Madrid il giocatore mettendo sul piatto 5 milioni.

Arda Guler, il Milan detta le condizioni al Real A Milano non vogliono ritrovarsi nella stessa situazione. Quindi da un lato il club rossonero non chiude la porta a Guler, un giocatore assai stimato da Moncada, ma al tempo stesso per accoglierlo a Milano vuole dettare le sue condizioni, ovvero avere un riscatto in proprio favore e pure delle garanzie maggiori sul dopo. E se è difficile pensare che il Real Madrid non inserisca un contro-riscatto in proprio favore, di sicuro per il Milan la cifra da sborsare per riportare Guler al Santiago Bernabéu dovrà essere superiore a quella spesa per Brahim Diaz. In sintesi: se Guler farà bene a Milano e il Real lo rivorrà, dovrà pagare tanto. Detto ciò, perché il Milan non esclude l'ipotesi Guler? Il turco è un trequartista mancino che ha giocato spesso a destra in un tridente e lì il club rossonero in estate potrebbe fare nuovi ragionamenti, visto il rendimento finora non sufficiente di Chukwueze.

