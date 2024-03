Mercato Milan, Montella tifa per Guler con la maglia rossonera: ecco perché

MILANO - Vincenzo Montella tifa Milan. Non per un suo clamoroso, quanto improbabile, ritorno sulla panchina rossonera, quanto per la carriera di Arda Guler, diamante da sgrezzare della sua Turchia. Il classe 2005 sta vivendo quest’anno al Real Madrid una stagione zeppa di problematiche. In campo solo 92 minuti totali - 61’ in tre presenze in Liga, 59’ e uno spezzone di Coppa del Re e solo 8’ in Supercoppa – sia a causa delle gerarchie di Ancelotti, sia e soprattutto per i diversi infortuni che l’hanno lasciato fuori causa per diverso tempo, il giovane è stato offerto, per la prossima stagione, proprio ai rossoneri. Florentino Perez vorrebbe replicare l’affare Brahim Diaz (col classe ‘99, preconvocato sia dalla Spagna sia dal Marocco, che in questi giorni sceglierà quale nazionale difendere, con quella africana che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in pole rispetto alle Furie Rosse), “parcheggiando” Arda Guler per una - o più - stagioni al Milan e mantenendo però la possibilità di riportare a Madrid, ad una cifra prestabilita, il talento di Ankara. Fosse così il trequartista cercherebbe di esplodere in rossonero per il proprio bene, per quello del Diavolo, ma pure per la felicità di Montella, che potrebbe osservare in una grande squadra della Serie A l’ennesimo dei suoi gioielli, dopo Calhanoglu e Yildiz. Come il regista dell’Inter è oggi tra i migliori al mondo nel suo ruolo e l’attaccante della Juventus sta mostrando grandi abilità quando viene chiamato in causa, Guler potrebbe diventare una pedina fondamentale del Milan.