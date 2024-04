Milan, gli algoritmi del mercato fanno il nome per l'attacco: c'è Denkey

MILANO - Per il mercato estivo il Milan ha già individuato quale sarà la sua priorità: un centravanti forte. Perché se è vero che Jovic potrebbe rimanere come alternativa, Giroud è sempre più vicino all’addio - e davanti qualcosa va fatto -. L’ultimo nome aggiuntosi alla lista dei papabili per il ruolo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è quello di Kevin Denkey. Togolese classe 2000, Denkey sta vivendo un’annata straordinaria con il Cercle Bruges (da non confondere con il Club Bruges, quello da cui è arrivato De Ketelaere per intenderci). In 31 partite ha segnato finora 26 reti, che hanno fatto rizzare le antenne agli algoritmi degli uomini che seguono il mercato. Anche perché la valutazione del giocatore non dovrebbe superare i 20 milioni di euro.