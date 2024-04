Camarda e Milan, alta tensione: la chiave Ibra e i rapporti con l'agente

Il tempo stringe. Fra 40 giorni terminerà la stagione e il Milan vorrebbe iniziare il mese di giugno avendo definito la delicata situazione legata a Francesco Camarda . Il 10 marzo il talento del vivaio ha compiuto 16 anni, però non ha firmato il contratto con il club rossonero. E le parti - società e Giuseppe Riso - sono ancora distanti . C’è un discorso di cifre, fra ingaggio per il giocatore e commissioni per il suo agente (nonostante le smentite dell’ad Furlani sul punto), e di progetto (NextGen, promozione in prima squadra, prestito), su un ragazzo che il Milan ha fatto esordire il 25 novembre a San Siro, gettato nella mischia contro la Fiorentina a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, diventando così il nuovo recordman di precocità in Serie A.

Camarda, il Milan ha fretta

La situazione è tesa intorno a Camarda e alla scuderia GR Sports Agency, che gestisce una decina di giocatori del Milan, fra prima squadra e settore giovanile. Perché se è vero che, da un lato, firmando il primo luglio Camarda si legherebbe al Milan fino al 30 giugno 2027 (e non 2026 come sarebbe stato in caso di firma al compimento dei 16 anni), dall’altro più passano i giorni, più è possibile che sul ragazzo si fiondino altri club, italiani e soprattutto stranieri. Compresi quelli inglesi che per regolamento - Brexit e tesseramento extracomunitari - non potrebbero ingaggiare un Under 18, ma hanno opzioni, ovvero club "affiliati", per aggirare comunque l’ostacolo. Il Milan dunque ha fretta, non vuole perdere il giocatore a zero e non vuole neanche perdere la faccia. Perché, ed è così ormai dai tempi dell’insediamento di Elliott, il club vuole avere una sorta di controllo sui procuratori, non piegandosi a certe dinamiche. Così facendo in passato ha però perso big a zero - Donnarumma, Calhanoglu e Kessie - e non è riuscito a chiudere diversi affari. Strategia condivisibile, comunque pericolosa in una mare tempestoso come quello del mercato.