Camarda-Juve, Giuntoli nuovo condor del mercato: il Milan teme la beffa

Non solo "talenti fatti in casa" ma anche e soprattutto un ritorno potente al Made in Italy, con un nome pesantissimo che inizia a girare negli ambienti mercato: la Juventus starebbe pensando a Francesco Camarda, astro nascente del Milan che questa stagione è letteralmente esploso. Sotto la guida di Abate il centravanti classe 2008 ha letteralmente bruciato le tappe facendo la differenza in campionato e Youth League, facendo sognare i tifosi rossoneri che però ora tremano alla possibilità di perderlo a zero. Al momento le sensazioni, non sono molto positive in casa rossonera, il tempo inizia a stringere e anche Pioli ne ha parlato in conferenza stampa.