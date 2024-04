Pioli e il caso Camarda, la risposta in conferenza prima di Milan-Lecce

Il Milan vuole continuare a vincere e convincere dopo l'ultimo successo in casa della Fiorentina. I rossoneri sabato saranno impegnati a San Siro contro il Lecce e Stefano Pioli ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia. Il tecnico ha dichiarato: "Arriviamo nel periodo importante della stagione in buone condizioni, sia mentali che a livello di gioco. Non abbiamo mai vinto 5 partite consecutive. Affronteremo una squadra che con il cambio di allenatore non ha ancora subito un gol e ha messo in difficoltà la Roma. In cinque anni di Milan sono cambiato tanto perché tutte le esperienze vissute insieme, sia positive che negative, ci hanno insegnato qualcosa. Non penso alla Roma in Europa League, schiererò la miglior formazione. Thiaw domani non sarà a disposizione, ha un'infiammazione che gli crea problemi. Speriamo di averlo a disposizione giovedì visto che mancheranno sia Tomori che Kalulu".