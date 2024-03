Camarda, perché la firma con il Milan non arriva: retroscena e club in agguato

MILANO - Fra tre giorni, domenica 10 marzo, il bambino d’oro del Milan compirà 16 anni, però tra i regali non ci sarà la firma del primo contratto da professionista. Nessun caso, nessun problema. Per ora. Francesco Camarda - stasera non disponibile perché fuori dalla lista Uefa giovani per motivi d’età e di contratto (devi essere un pro per giocare in Europa) - sta diventando grande e il Milan vuole legarlo a sé a doppio filo . Ma, fargli siglare l’accordo ora, significherebbe accorciare di un anno la scadenza. Al di là delle questioni economiche o di interessamenti - tanti - giunti alle orecchie del suo entourage negli ultimi mesi, la postilla è prettamente regolare : se Camarda firmasse il contratto triennale - unico possibile poiché minorenne - la prossima settimana, la scadenza sarebbe fissata per il 30 giugno 2026; se invece la firma sarà apposta il primo luglio, allora il contratto potrà durare fino al 30 giugno 2027 .

Il Milan punta su Camarda

Dunque, se fra cinque giorni non arriverà il comunicato ufficiale atteso da moltissimi tifosi, non ci sarà bisogno di accendere una spia d’allarme. O, almeno, questo è quanto trapela da entrambe le parti in causa. Il Milan non vuole ovviamente perdere il suo enfant prodige, capace di segnare oltre 500 gol nelle varie categorie del settore giovanile e diventare il nuovo recordman di precocità in Serie A con l’esordio il 25 novembre a San Siro contro la Fiorentina a 15 anni 8 mesi e 15 giorni. Camarda non vuole lasciare il Milan: arrivato nel 2015 a 7 anni, Francesco è orgoglioso della strada che il club gli ha fatto fare, arrivando al debutto in prima squadra ben prima del previsto. In più il ragazzo è rossonero nell’anima, il 27 gennaio insieme al papà ha assistito alla sfida contro il Bologna in Curva Sud. È chiaro che il corteggiamento arrivato nell’ultimo anno da top club come Manchester City, Psg, Barcellona e Dortmund faccia piacere, ma il Milan ha la priorità.

Le parole dell'agente

I suoi agenti - Marianna Mecacci e Giuseppe Riso della GR Sports - hanno avuto diversi colloqui con Furlani, Moncada e D’Ottavio, ma si entrerà nel vivo fra qualche settimana, tant’è che non si sarebbe parlato ancora d’ingaggio. «Come sempre accade con tutti i nostri assistiti, dovremo sederci e valutare attentamente la strada migliore da percorrere per Camarda», ha spiegato qualche giorno fa Riso a “Forbes”. Ovviamente l'entourage del giocatore vorrà capire, oltre al percorso che il club avrà in mente, anche quale direzione tecnica prenderà il Milan, che peso avrà Ibrahimovic nell’area sport e se la società riuscirà a iscrivere una seconda squadra in Serie C.