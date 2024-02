Camarda futuro Milan: l'attacco rossonero è già prenotato

Siccome le parole non rendono abbastanza bene il gesto, per apprezzarlo basta cercarlo sui social, inondati da immagini di tifosi milanisti che si lustrano gli occhi davanti a tanta bravura. Non è il primo gol così “mediatico” di Camarda, peraltro. La mezza rovesciata con la quale aveva fulminato il Psg in Youth League è diventata virale in men che non si dica. Tanti gol e pure belli per il giovanissimo milanista, sul quale il club cerca sempre di tenere bassa il giusto la pressione mediatica, ma che di certo con i suoi gol non può che far parlare di sé.

Camarda, il record in A e il futuro

Non può essere un caso che Pioli lo abbia fatto esordire con la Fiorentina, rendendolo il più giovane debuttante di sempre in Serie A con 15 anni, 8 mesi e 15 giorni compiuti. Camarda, peraltro, è uno di quei giovani su cui il Milan vuole costruire il futuro. Tanto che il club, visto quanto di buono stanno facendo i ragazzi delle giovanili, starebbe pensando di organizzare una Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C, un po’ come ha fatto la Juventus con la Next Gen che tanti risultati sta dando, in termini di talenti che si prendono la Serie A. Proprio intorno a Camarda potrebbe nascere la prima squadra di C milanista, soluzione che gli permetterebbe di crescere senza dover essere ceduto in prestito presso altri club in C o in B per veder maturare il suo talento. Anche perché sabato scorso si è visto come al giovane Francesco piaccia stare vicino al suo Milan, quando si è presentato in Curva durante il match col Bologna assieme al papà, per tifare i suoi compagni. Tra gol con la Primavera e tifo, insomma, il ragazzo è già un idolo di San Siro. Se poi nel suo cammino continuerà a segnare gol come quello di ieri, allora nulla potrà togliergli la gioia di diventare uno dei punti saldi dell’attacco futuro del Milan.