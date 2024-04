Milan, i tifosi sognano Conte ma nella rosa di nomi spunta un altro ex Inter

Milan, i tifosi si schierano: vogliono Conte

Julen Lopetegui, con il quale ci sono stati diversi contatti in passato, è nella lista del West Ham come alternativa a Ruben Amorim ed è un profilo che non scalda la piazza. Già, perché oltre a dover fare una scelta immediata su un allenatore che dovrà prendere in mano il progetto milanista per i prossimi anni, la dirigenza dovrà anche fronteggiare il giudizio dei tifosi, che invocano a gran voce un profilo di alto livello per la panchina, con il nome di Antonio Conte che è in cima ai desiderata del popolo milanista e anche l’allenatore salentino sarebbe ben disposto ad ascoltare un’eventuale chiamata da Casa Milan. Tuttavia l’indirizzo preso dai dirigenti - compreso Zlatan Ibrahimovic - sembra essere un altro.