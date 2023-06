Napoli, Anguissa: "Il mio futuro lo decide la società"

TORINO - Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, ha parlato così del suo futuro al quotidiano spagnolo Marca: "Ho un contratto col Napoli, farò quello che decide la società. Non voglio pensare al futuro ma solo al presente. Io continuerò a dare il massimo, sono in una grande squadra e ci sto bene. Poi, tutto può succedere". Il 27enne camerunense è legato al club azzurro fino al 2025 e rientra nel gruppo di giocatori che De Laurentiis vorrebbe confermare dopo la vittoria dello Scudetto. Un anno straordinario, come sottolineato da Anguissa: "Sono molto contento per me e i tifosi, meritavamo lo scudetto che già lo scorso anno abbiamo sfiorato. L'annata è stata incredibile e ringrazio, oltre ai tifosi, anche la mia famiglia, che mi ha supportato, permettendomi di realizzare questo sogno. È stato pazzesco. I tifosi vivono per il calcio e ci hanno sostenuto sempre".