Zielinski, ecco perché è in uscita dal Napoli: le parole di De Laurentiis

A Napoli è sempre De Laurentiis show, anche durante la presentazione delle nuove maglie da gioco per la prossima stagione. In una location speciale, quella della MSC crociere (uno dei Main Sponsor del club), il presidente azzurro non si risparmia a parlare e svelare le divise con il logo dello scudetto, ma si lascia andare a qualche frase sul mercato. Non poteva mancare la domanda su Osimhen , ma la sua cessione soltanto in caso di un 'duecentino' (200 milioni) ha ribadito il patron azzurro.

Dall'attaccante nigeriano al neo ds della Juventus, Cristiano Giuntoli, a cui riserva una frecciatina non indifferente: "Se avessi saputo del suo tifo bianconero l'avrei lasciato andare prima". Insomma il solito cinema del presidente. Tra mercato e futuro, però, il numero uno del club non vuole perdere di vista gli obiettivi e soprattutto le nuove direttive sui contratti. Diversi sono i giocatori in scadenza nel 2024: Meret, con cui il Napoli ha un accordo sul rinnovo, Demme, fuori dal progetto tecnico e in uscita, oltre a loro anche Zielinski e Lozano. Ed è proprio su questi ultimi due nomi che De Laurentiis lancia un avvertimento.

Zielinski, parole De Laurentiis, futuro e rinnovo

Nelle ultime settimane si è detto tanto del futuro di Zielinski, nelle scorse settimane è stato offerto anche alla Juve prima dell'arrivo di Giuntoli. Il polacco è in scadenza nel 2024, ma ha annunciato in diverse occasioni di voler restare a Napoli soprattutto attraverso i suoi social, ma nonostante questo De Laurentiis ha voluto lanciare un avvertimento al centrocampista e al messicano Lozano: "Devo decidere se allenarli durante il periodo del ritiro o non allenarli. Questi sono giovanotti in preda ad agenti famelici, che hanno trovato il pane per i loro denti" - ha detto il presidente - .

Aurelio De Laurentiis ha poi continuato: "Posso pagarvi anche a vuoto, però dopo un anno fermi le loro azioni quanto varranno? Magari vi guardereste allo specchio dicendo: sono stato uno stupido". L'idea del club è sempre stata chiara: essendo all'ultimo anno di contratto, sarebbero ceduti a chi porterà una proposta (circa 20 milioni la richiesta del club per il polacco), oppure l'alternativa è quella di accettere un rinnovo per la metà delle somme attualmente percepite.