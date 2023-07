Napoli, Meluso al posto di Giuntoli. Il web: "Sicuri che non tifi Juve?"

In tanti si chiedono chi sia, nonostante una carriera di tutto rispetto, tanta gavetta e un eccezionale doppio salto dalla C alla A con il Lecce. Da Wikipedia , immediatamente aggiornato con un "ma che ne sacc wagliù chi è chist" che non ha bisogno di traduzione, fino a Twitter, i tifosi azzurri stanno prendendo d'assalto il post di ADL a colpi di commenti esilaranti.

Il Napoli annuncia Meluso: commenti show sui social

Utilizzando molti famosi meme, da Carlo Verdone a Nino D'Angelo, passando per Mara Venier, Lino Banfi, gli 'autori' nella serie tv Boris e Ciuchino di Shrek, in tanti si domandano chi sia Mauro Meluso, mentre altri optano per delle foto di gatti con espressioni 'allucinate'. Ma il vero capolavoro, figlio della meravigliosa autoironia tipica napoletana, fa riferimento alla fede calcistica confessata da Giuntoli alla prima intervista da direttore sportivo bianconero: "Presidente ci siamo assicurati che non sia juventino pure questo prima vero?".

