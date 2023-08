Cajuste, il Napoli batte un colpo tra infortuni e offerte choc dall'Arabia

Il mercato del club partenopeo prosegue tra infortuni e voci di mercato dall'Arabia Saudita. Tanti i giocatori fermi ai box in questo primo mese di ritiro e la speranza del tecnico è quella di riaverli per la prima uscita in campionato, dove il Napoli si presenta da campione d'Italia in carica. Oltre agli infortunati, tra cui figura anche Osimhen, ci sono tanti dubbi anche per quanto riguarda il futuro di alcuni giocatori, come il nigeriano e Zielinski, su cui ci sono le sirene degli arabi pronti a offerte choc per i due calciatori.

Cajuste, infortuni e mercato Napoli

Dopo Natan in difesa per sostituire Kim, dalla Francia è in arrivo Cajuste per occupare la casella lasciata vuota dopo l'addio di Ndombelé. Oltre a lui circola anche il nome di Gabri Veiga, su cui il Napoli prepara l'affondo per superare la concorrenza di Chelsea e Liverpool. Pronti 30 milioni al Celta Vigo che ne chiede 40, ovvero il valore della clausola. Tornando allo svedese, il classe '99 può essere utilizzato sia come vice di Anguissa, attualmente fermo ai box per un risentimento muscolare, o come mezzala di sinistra alternato con Elmas e al posto di Zielinski. Il polacco è in uscita dagli azzurri e potrebbe presto arrivare l'ok alla sua cessione all'Al Ahli (richiesta di 25 milioni di De Laurentiis), dopo l'indizio social arrivato direttamente dalla moglie nei giorni scorsi.

In Francia Cajuste ha totalizzato 39 presenze con lo Stade de Reims con 5 reti. Un buon bottino per il centrocampista dotato di un'ottima fisicità e con grandi capacità d'inserimento. Già perno della Nazionale svedese è pronto per iniziare una nuova avventura nella Serie A: l'operazione, secondo quanto riportato da L'Equipe, si è conclusa sulla base di 12 milioni. Dall'imminente arrivo del centrocampista alla situazione infortuni in casa Napoli: oltre ad Anguissa sono fermi anche Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Simeone e in ultimo anche Rrahmani e Osimhen (dopo un colpo subito da Natan in allenamento). Sull'attaccante nigeriano girano con insistenza voci di un'offerta importante da parte dell'Arabia Saudita: 200 milioni in quattro anni (50 netti a stagione), mentre De Laurentiis ha detto no alle prime due offensive dell’Al-Hilal. La prima di 110 e la seconda di 120 milioni. Per far vacillare il patron dei campani servono 180-200 milioni.