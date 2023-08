Napoli, Osimhen e Rrahmani: infortunio in allenamento. Le loro condizioni

Non c'è pace per il Napoli . I campioni d'Italia, dopo gli infortuni rimediati da Anguissa , Kvaratskhelia , Di Lorenzo e Simeone , devono fare i conti anche con i problemi di Osimhen e Rrahmani .

Guai fisici che tengono col fiato sospeso i tifosi azzurri in vista dell'esordio in campionato che vedrà la squadra di Rudi Garcia impegnata sabato 19 agosto alle 18.30 allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone.

Napoli, gli infortuni di Osimhen e Rrahmani

Osimhen è uscito dal campo dopo aver subito una botta alla caviglia destra in seguito a uno scontro con il neo acquisto Natan in partitella. Visibilmente dolorante, con una busta di ghiaccio applicata proprio alla caviglia, il problema non dovrebbe però destare grandi preoccupazioni. Più grave, invece, l'infortunio occorso a Rrahmani che si è accasciato a terra in seguito a un problema muscolare al polpaccio sinistro. Le loro condizioni verranno valutate tra oggi e domani: i tifosi del Napoli incrociano le dita.