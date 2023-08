Lindstrom, la fidanzata e... De Sica: il post per il Napoli diventa virale!

NAPOLI - Seppur cambiando guida tecnica, con Rudi Garcia che ha preso il posto di Luciano Spalletti, il Napoli campione d'Italia ha iniziato la nuova stagione come aveva finito quella passata. Gol, vittorie e primo posto in classifica in compartecipazione con Milan, Inter e Verona. Ad arricchire la rosa a disposizione del tecnico francese è arrivato dall'Eintracht Francoforte Jesper Lindstrom . Fallito l'assalto a Gabi Veiga, l'alternativa è stata trovata nel 23enne danese che già da tempo era finito sotto i riflettori degli uomini mercato azzurri.

Chi è Jesper Lindstrom e cosa può dare al Napoli

De Laurentiis per accaparrarselo ha sborsato ben 25 milioni di euro facendo firmare al calciatore un quinquennale da 2,3 milioni all'anno. Nato in una data particolare, 29 febbraio 2000, è cresciuto nelle giovanili del Brondby, club con il quale si è messo in mostra tanto da convincere l'Eintracht a investire 7 milioni di euro per portarlo in Germania nell'estate del 2021. Soldi ben spesi dato che al primo anno vince il premio come miglior debuttante. Cresciuto nel mito di Steven Gerrard, nei suoi anni teutonici ha messo a referto 14 gol e altrettanti assist in 80 presenze complessive. Rapido nei movimenti e nel dribbling, è dotato di ottima tecnica che gli permette di dare grande verticalità alla manovra. Fa della duttilità il proprio marchio di fabbrica, un dettaglio molto importante che potrebbe trasformarlo nell'uomo in più a disposizione di Garcia. In grado di svariare su tutta la trequarti, può anche essere utilizzato nei tre davanti come esterno.

Lindstrom e il dettaglio che ha divertito i tifosi

Arrivato a Napoli insieme alla bellissima compagna, il calciatore ha firmato il contratto che lo legherà ai partenopei per i prossimi cinque anni posando negli studi di Aurelio De Laurentiis. Un dettaglio non è sfuggito ai tifosi: alle sue spalle, infatti, campeggia l'immagine di Christian De Sica nel cartellone di "Natale sul Nilo", cinepanettone del 2002 diretto da Neri Parenti e prodotto proprio dalla Filmauro. "Ciao Napoli. Looking forward to play in front of you. Forza Napoli Sempre!", scrive Lindstrom nel post sui social. Tra i commenti spicca anche quello dell'ex Inter, nonché compagno di nazionale, Christian Eriksen che applaude il nuovo acquisto degli azzurri.