Mazzarri-Napoli, ci siamo: l'allenatore pronto a tornare 10 anni dopo

Sarà Walter Mazzarri a sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli . La scelta del presidente De Laurentiis, che ieri sembrava a un passo da Igor Tudor , è ricaduta sul 62enne livornese, che torna nel club azzurro per la terza volta , dopo l'esperienza da vice nel 1998-99 e le quattro stagioni da allenatore tra il 2009 e il 2013, durante le quali ottenne due qualificazioni in Champions e vinse una Coppa Italia in finale contro la Juventus di Antonio Conte (nel 2012, pochi giorni dopo aver festeggiato il primo Scudetto nell'era post-Calciopoli).

I dettagli dell'accordo

Ci sarebbe stato già un primo contatto tra le parti, che avrebbe gettato le basi per la fumata bianca dopo un secondo incontro, previsto nelle prossime ora. Mazzarri, di fatto, avrebbe scalato le gerarchie e sarebbe ora in pole position per la panchina dei Campioni d'Italia in carica. Il tecnico livornese, a differenza di Tudor che aveva chiesto due anni di contratto, accetterebbe la proposta di un accordo fino al termine della stagione. Nel suo staff potrebbe entrare l'ex calciatore azzurro Aronica.