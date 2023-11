Napoli, Garcia verso l’esonero. Incontro Tudor-De Laurentiis: le ultime

CASTEL VOLTURNO (Caserta) - Rudi Garcia sembra ormai destinato all'esonero . Il balbettante avvio di stagione dei Campioni d'Italia in carica, culminato con il clamoroso ko interno con l'Empoli del 'rimpianto' Andreazzoli , con tutta probabilità ha definitivamente segnato il destino del tecnico francese ex Roma. Tra i papabili successori, avanza la candidatura di Igor Tudor , in passato calciatore della Juventus, club nel quale era tornato nelle vesti di viceallenatore di Andrea Pirlo.

Tudor-Napoli, i dettagli dell'incontro con De Laurentiis

Oggi il croato ha incontrato, in compagnia del suo agente, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis negli studi della Filmauro a Roma. La proposta sarebbe quella di un contratto fino al termine della stagione con la possibilità di allungare la durata in base al raggiungimento di determinati obiettivi, su tutti la qualificazione in Champions, mentre la richiesta sarebbe di un anno e mezzo. Ciò, al momento, non appare un ostacolo che possa pregiudicare la fumata bianca. Sarà il numero uno degli azzurri a decidere, nonostante abbia dribblato ogni discorso in merito a un possibile esonero di Garcia, con Tudor in attesa di una risposta definitiva. Sullo sfondo, anche se al momento non risultano contatti tra le parti, restano i profili di Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro.