Andreazzoli incubo o rimpianto Napoli? "Ho mandato un messaggio a Garcia"

Andreazzoli dopo Napoli-Empoli

La rete di Kovalenko nel recupero porta a cinque i successi dell'allenatore contro il Napoli, uno score davvero incredibile che il diretto interessato prova a spiegare ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 all'indomani del colpaccio al Maradona: "Non credo ci sia una spiegazione su questo bilancio positivo contro il Napoli, a volte i numeri vanno in certe direzioni che non esprimono la verità. Però è andata così e sono contento. Non è che ci sia molto di diverso, la differenza essenziale per me è che invece di giocare 38 partite il campionato è di 34 gare - ha aggiunto a proposito della sua prima esperienza con il club toscano -. Lo sforzo che dovremo fare è superiore rispetto a quello passato. Sono molto fiducioso, l'ambiente lo conosco bene, la società è la stessa e i ragazzi sono molto disponibili, questo mi fa stare tranquillo. Il gol di Kovalenko? Non è uno schema studiato, ma è stata una situazione che abbiamo allenato. I ragazzi sono stati bravi a riproporla in campo".

Berisha a sorpresa: "Kvara? No, la parata più difficile è stata un'altra"