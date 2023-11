Mazzarri-Napoli, ufficiale: l'allenatore torna dieci anni dopo

Sarà Walter Mazzarri a sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. La scelta del presidente De Laurentiis, che ieri sembrava a un passo da Igor Tudor, è ricaduta sul 62enne livornese, che torna nel club azzurro per la terza volta, dopo l'esperienza da vice nel 1998-99 e le quattro stagioni da allenatore tra il 2009 e il 2013, durante le quali ottenne due qualificazioni in Champions e vinse una Coppa Italia in finale contro la Juventus di Antonio Conte (nel 2012, pochi giorni dopo aver festeggiato il primo Scudetto nell'era post-Calciopoli). Così lo ha accolto, su X, il presidente Aurelio De Laurentiis: "Bentornato Walter!".