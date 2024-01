Mazzocchi al Napoli: "Un sogno". Commovente saluto social alla Salernitana

Nuovo rinforzo in casa Napoli . Il club azzurro ha ufficializzato l'acquisto di Pasquale Mazzocchi , laterale che arriva a titolo definitivo dalla Salernitana . Per il classe 1995 un contratto fino al 30 giugno 2027. Quest'anno è sceso in campo in 19 gare totali: 18 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Ora una nuova esperienza, sempre in Campania: il calciatore sarà dunque subito a disposizione di Walter Mazzarri , che ora spera nell'arrivo di Dragusin per registrare ulteriormente la difesa.

Mazzocchi: "Napoli sogno sin da bambino"

Sui suoi canali social, Mazzocchi ha voluto salutare i tifosi della Salernitana: "Oggi sono qui a ricordare i momenti belli che questa società e questa tifoseria mi hanno dato. Mi avete accolto come un figlio vostro, ed io ho cercato in tutti i modi di ricambiare il calore che mi avete dato ogni giorno, ogni qual volta mettevo piede in campo. Ho cercato sempre di rispettare la maglia che indossavo anche in circostanze per me molto difficili. Ho cercato di spingermi sempre oltre ogni giorno perché io sono così, i valori che mio papà e mia mamma mi hanno insegnato mi hanno portato ad essere così, sanguigno, passionale; tutto questo ha fatto sì che gran parte del popolo granata si appassionasse alla mia persona. Sappiate che non è mia intenzione deludere nessuno di tutti voi, ho solo colto un opportunità per me molto importante, quella di vestire la maglia della mia città, quella maglia che ho sempre sognato sin da bambino".