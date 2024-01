Napoli, accordo per Samardzic: all’Udinese 25 milioni, tutti i dettagli

Il Napoli è in ritardo sul mercato anche se il presidente De Laurentiis sta facendo il possibile per sbloccare alcune operazioni utili a rilanciarsi in direzione zona Champions. Il centrocampo è il reparto che necessita di maggiori rinforzi, specialmente dopo la partenza di Anguissa per la Coppa d'Africa e la cessione di Elmas al Lipsia. Lazar Samardzic è il nome cerchiato in rosso per rinforzare sin da subito la mediana di Mazzarri . Il Napoli ha trovato un accordo con l'Udinese per il trasferimento a una cifra di circa 25 milioni di euro . Ed i contatti con il padre-agente del calciatore sono continui, tanto che pare ci sia l'accordo tra il Napoli e l'entourage del centrocampista serbo: 2 milioni netti all'anno, per 5 stagioni, con bonus a salire . Ogni giorno della settimana che inizia può essere utile per la conclusione della trattativa. La dirigenza del Napoli considera Samardzic il sostituto ideale di Zielinski , ormai destinato all'Inter, che ha presentato una proposta al giocatore valida da giugno: triennale da 4,5 milioni più una commissione d'ingresso.

Il Napoli punta Dragusin per la difesa

La situazione per Boubakary Soumaré è più complessa. Il centrocampista, di proprietà Leicester, ma attualmente in prestito al Siviglia, è affascinato dall’idea di giocare per il Napoli, però bisogna trovare un compromesso con il club spagnolo. Il contratto del francese non prevede clausole che gli consentano di interrompere unilateralmente il prestito in Spagna, quindi spetta al Siviglia decidere se lasciarlo partire o meno. Al momento il club spagnolo non sembra intenzionato a farlo. Per il difensore continuano i contatti tra il presidente De Laurentiis ed il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, nella trattativa legata a Radu Dragusin. Nonostante l’interesse del Tottenham, il club partenopeo non sembra intenzionato a mollare la presa sul centrale rumeno protagonista di un grande match venerdì contro il Bologna. Il Genoa continua a mantenere alta la richiesta, non meno di 30 milioni di euro, tuttavia De Laurentiis è disposto ad arrivare a un massimo di 20 milioni, offrendo come contropartite Ostigard e Zanoli. L’unico ostacolo da superare riguarda proprio le due contropartite. Il Genoa desidera avere Zanoli a titolo definitivo e Ostigard in prestito, mentre la proposta del Napoli prevede l’opposto. Sta di fatto che ieri Ostigard non sia stato convocato per la trasferta di Torino a causa di una improvvisa gastroenterite: potrebbe essere il segnale che l’affare si stia per chiudere. Nel frattempo il Tottenham ha avanzato un’offerta verbale da 25 milioni di euro, dimostrando un forte interesse per Dragusin. Il club inglese conta sull’accordo già raggiunto con il giocatore ed il suo entourage, così da avere un vantaggio nella corsa al suo ingaggio.