Traore, ritorno in Italia: dopo il Sassuolo ci riprova a Napoli

La stagione del Napoli è iniziata al di sotto delle aspettative. Dopo l'incredibile campionato scorso, concluso con lo Scudetto, quest'anno gli azzurri hanno avuto un avvio tribolato, con tanto di cambio in panchina. Eppure la società sembra avere tutta l'intenzione di cambiare rotta in questa seconda parte di annata: dopo la vittoria in pieno recupero con la Salernitana , un possibile indizio di svolta arriva dal mercato.

Mercato Napoli, visite mediche per Traoré

Il Napoli punta decisa a rinforzare la rosa in questa sessione di calciomercato invernale: dopo l'acquisto di Mazzocchi, il secondo innesto è quello di Hamed Traorè. Il classe 2000, attaccante esterno, arriva dal Bournemouth e andrà a implementare il roster a disposizione di Walter Mazzarri. Visite mediche accurate a Villa Stuart: il calciatore, infatti, nelle scorse settimane era stato colpito dalla malaria, costringendolo a non poter giocare oltre che a debilitarlo. Traoré arriva dai rossoneri con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Per lui si tratta di un ritorno in Italia: i primi passi nel settore giovanile dell'Empoli, due anni nella prima squadra, poi il passaggio al Sassuolo dove ha vissuto tre stagioni, prima dell'approdo in Premier League durato appena 12 mesi.