"Roma, Aouar ha firmato": l'ex obiettivo Juve lascia Lione e sbarca in A

Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino che compirà 25 anni il prossimo 30 giugno, è reduce da una stagione tribolata, tra un infortunio alla caviglia e numerosi problemi muscolari che lo hanno relegato in fondo alle gerarchie: in totale, fra tutte le competizioni, ha collezionato appena 18 presenze (con un gol e un assist) e 571' giocati. Al Lione dal 2009, appena 11enne dopo aver mosso i primi passi nel Villeurbanne, il nome di Aouar ha avuto parecchio risalto in Italia nell'estate del 2020, quando è stato protagonista - mentre eliminava sul campo i ragazzi di Sarri negli ottavi di Champions League - di una lunga trattativa con la Juventus, sfumata quando sembrava ormai a un passo dalla conclusione. All'epoca il club bianconero sembrava aver battuto la concorrenza dell'Arsenal, con un'offerta da circa 55 milioni più il prestito di Bernardeschi: sarebbe stato proprio il rifiuto dell'ex Fiorentina, oggi in forza al Toronto, a far saltare l'accordo.

Juve, ti ricordi Aouar? È fatta con la Roma, lascia Lione