"Mourinho chiama Greenwood: il mercato Roma e l'offerta allo United"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Non solo Scamacca : la Roma guarda in Premier League per rinforzare il proprio attacco. I giallorossi dovranno fare a meno per diversi mesi di Tammy Abraham, operatosi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro procurata nell'ultimo match di campionato contro lo Spezia, pertanto si stanno muovendo sul mercato.

Rinnovato il contratto di El Shaarawy, Tiago Pinto lavora su alcune operazioni in entrata. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, però, si sarebbe mosso direttamente Mourinho per convincere Mason Greenwood.

Greenwood alla Roma? Si muove direttamente Mourinho

Lo Special One avrebbe contattato personalmente il giocatore e suo padre nell'attesa che il Manchester United prenda una decisione sul suo futuro: mandarlo in prestito o rescindere il contratto. Sì, perché l'attaccante è reduce da un anno di inattività dopo esser finito ai margini per la sospensione dopo l’arresto nel gennaio 2022 per le accuse di stupro e aggressione, che sono state successivamente ritirate lo scorso febbraio, avanzate dalla sua ex fidanzata. Sempre secondo la stampa inglese, la chiamata del tecnico portoghese avrebbe convinto il calciatore, voglioso di tornare a calcare il terreno di gioco prima possibile.