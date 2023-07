Dybala-Chelsea, Thiago Silva lo chiama: "Fuoriclasse, mi piacerebbe tanto"

LONDRA (Regno Unito) - Il 'dribbling' di Mourinho a specifica domanda, il viaggio in Inghilterra e una clausola rescissoria particolarmente favorevole, soprattutto per i club stranieri: i tifosi della Roma stanno vivendo con ansia le voci attorno a Paulo Dybala, fuoriclasse argentino prelevato la scorsa estate a parametro zero dalla Juventus.