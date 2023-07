Dybala, prove d'Inghilterra? Da Wimbledon alla F1 con Ferrari e Red Bull

Mentre José Mourinho atterrava a Roma e dribblava le domande su di lui e Alvaro Morata , Paulo Dybala ha fatto tappa al circuito di Silverstone dove è in corso il weekend di Formula Uno .

Full immersion di sport ma niente calcio per l'attaccante argentino che, dopo essersi concesso una capatina a Wimbledon , ha prolungato la sua vacanza in Inghilterra , a quanto pare decisamente gradita, con una visita al paddock britannico.

Dybala ospite del box Ferrari: chiacchierata con Leclerc e Sainz

Dybala è stato ospite del box Ferrari dove si è intrattenuto a lungo a colloquio con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che hanno soddisfatto le sue curiosità prima dell'avvio delle qualifiche (in cui si sono punzecchiati con un team radio di fuoco), poi ha cambiato scuderia per premiare Max Verstappen fresco di conquista della pole position.

Dybala e Verstappen, stretta di mano tra campioni del mondo

Ventisettima partenza dalla prima fila in carriera per il pilota olandese due volte campione del Mondo, che ha stretto la mano a Dybala che ha provato la gioia di salire sul tetto del mondo in Qatar con la sua Argentina.