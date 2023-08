Lukaku-Roma è fatta! "Vado in Italia a firmare", ma Pinto frena: "È lunga"

Lo Special One riaccoglierebbe così l'ex nerazzurro dopo averlo allenato già al Chelsea e al Manchester United tra alti e bassi. Big Rom è stato al centro del calciomercato per tutta l'estate: dopo non aver risposto alle anvaces dell'Inter, che aveva già trovato l'accordo con il Chelsea, il belga sembrava ad un passo dal vestire la maglia della Juventus, rifiutando anche una proposta dall'Arabia Saudita. Ma nelle ultime ore, il Chelsea avrebbe aperto al prestito della punta belga favorendo così l'inserimento della Roma.

Lukaku: " Domani volo a Roma per firmare"

È proprio la punta belga a rompere il silenzio in queste ore, intercettato da Laatste Nieuwse, ha confermato lo stato avanzato della trattativa tra Roma e Chelsea che sembrerebbe oramai in dirittura d'arrivo. Beccato ad un torneo giovanile, dove suo figlio ha giocato la sua prima partita con l'Anderlecht, Lukaku avrebbe dichiarato: "Sono nervoso...Domani volerò a Roma per firmare". Gli ultimi dubbi sarebbero stati sciolti da Lukaku stesso, atteso a Roma nelle prossime ore per mettere nero su bianco. L'entusiasmo dell'attaccante belga è stato però frenato da Tiago Pinto che ha fatto trapelare che servirà ancora tempo: la trattativa non è semplice, le parti continuano a trattare con ottimismo.