"Lukaku, il Chelsea apre al prestito: Juve, Roma e club arabi interessati"

Continua la telenovela legata a Romelu Lukaku. L'attaccante belga è in uscita dal Chelsea in questa sessione di mercato e dall'Inghilterra stanno arrivando novità ulteriori riguardo il suo futuro. Da tempo sul giocatore c'è la Juventus e il pressing di Giuntoli che vorebbe strapparlo ai Blues con uno scambio in cui sarebbe inserito Vlahovic assieme a un conguaglio in denaro per i bianconeri.