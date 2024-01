Spinazzola, parla l'agente: "Nessuna chance di rinnovo". E sul futuro...

La Roma ha superato con qualche fatica la Cremonese e si è regalata il derby contro la Lazio ai quarti di finale della Coppa Italia. Per oltre un'ora di gioco i giallorossi hanno rivisto i fantasmi di una possibile eliminazione ancora contro i grigiorossi, a Lukaku e Dybala hanno ribaltato l'1 a 0 firmato Tsadjout . La formazione allenata da Mourinho, però, sta attraversando un periodo di piena emergenza, soprattutto in difesa a causa dei tanti infortuni e sul mercato starebbe cercando profili giovani, è uscito anche il nome di Huijsen, di cui ha parlato anche Tiago Pinto . Non solo possibili arrivi perché sul tavolo del mercato potrebbe esserci un caso Spinazzola. A Sportitalia l'agente, Davide Lippi, ha parlato del futuro dell'esterno senza troppi giri di parole.

Spinazzola e il futuro: parla l'agente

In questa stagione Spinazzola ha raccolto appena 963' tra tutte le competizioni (Serie A, Coppa Italia ed Europa League). L'infortunio muscolare non gli ha permesso di trovar continuità ma c'è da dire che, rispetto al passato, il suo minutaggio si è ridotto. Il motivo? Che possa esserci il mercato dietro a questa situazione è innegabile e l'ha confermato anche il suo agente, Davide Lippi. Pochi giri di parole riguardo il suo rinnovo: "Non ci sono chance per quello". E dunque quale potrebbe essere il suo futuro? Cessione o svincolo: "Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza". Insomma oltre a dover pensare di rinforzare la Roma in difesa, Tiago Pinto a gennaio dovrà lavorare anche al caso Spinazzola.