Salernitana, vicino il colpo Ochoa: il portiere messicano pronto a firmare

TORINO - Dal Mondiale vissuto da capitano del Tricolor alla porta della Salernitana . Secondo i media del Messico, è ormai imminente l'annuncio del passaggio di Guillermo Ochoa alla Salernitana . Il 37enne portiere della nazionale centroamericana ha preso parte a cinque mondiali (scendendo in campo solo negli ultimi tre), ha deciso di non rinnovare il contratto con il Club America e sarà quindi libero di trasferirsi dove vuole.

Ochoa alla Salernitana

La Salernitana ne avrebbe approfittato, facedogli firmare un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva. La leggenda del calcio messicano, capitano anche nell'ultima rassegna iridata in Qatar, dovrebbe partire per l'Italia subito dopo il Natale.