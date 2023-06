Berardi, duello Lazio-Fiorentina. Eriksen chiama Hojlund allo United

La Lazio , in proiezione anche della prossima Champions League che tornerà a giocare dopo due anni, sta concentrando i maggiori sforzi di mercato sull'attacco. Sono Dia e Bonazzoli (Salernitana), Berardi (Sassuolo, sul quale però è forte anche il pressing della Fiorentina) e Marcos Leonardo (Santos) gli obiettivi di Lotito. Per la difesa ai capitolini piace Benedetti del Bari. Il Frosinone è ai dettagli con Di Francesco, tra domani e martedì si può chiudere per il successore di Grosso. Il Sassuolo è pronto a mettere sul piatto 9 milioni di euro per acquistare dalla Roma l'attaccante Volpato e il terzino destro Missori.

Le ultime di mercato

La punta Gyasi (Spezia) è conteso da Bologna, Sassuolo e Salernitana con i campani che seguono anche il centrocampista Sohm del Parma. Il diesse del Lecce Trinchera ha detto in conferenza stampa che l'incontro con Baroni sarà "imminente per confrontarci in modo totale, la volontà della società è comunque quella di proseguire insieme". Il Porto vuole il difensore brasiliano del Sassuolo Rogerio. Saponara ha dato l'addio ufficiale alla Fiorentina con un tweet: "Firenze è entrata nel mio cuore in un attimo ed ogni singolo momento vissuto in questi sei anni mi ha reso un uomo più maturo e un giocatore migliore".

